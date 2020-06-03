В Минприроды выступили против сжигания нефтепродуктов, разлившихся в Норильске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высказался против сжигания нефтепродуктов, разлившихся в результате происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом он сообщил в четверг в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

"Ситуация очень тяжелая. Я не представляю, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то что в 14 днях (на ликвидацию последствий ЧП - прим. ТАСС), а в самой ликвидации. Надо постараться максимально извлечь топливо, смешать его с соответствующими реагентами химическими, и в случае, когда совсем будет тяжко, наверное, что-то сжечь. Но такой костер на такой площади - это будет большая проблема", - сказал он.

По словам Кобылкина, силами самой компании решить эту проблему будет сложно. Отвечая на вопрос Путина о том, кто должен заниматься ликвидацией, министр назвал МЧС, а также не исключил задействование военных.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 21 тыс. тонн топлива. Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проведение проверки в связи с разливом нефтепродуктов. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").