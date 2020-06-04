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Спасатели нашли одного из двух бейсджамперов, терпящих бедствие в горах КБР

У него есть переломы

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили одного из двух бейсджамперов, пострадавших при прыжках в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

"Одного из упавших бейсджамперов мы нашли, по предварительным данным, у него есть переломы. В настоящее время его транспортируют вниз. До девушки еще не дошли, она на скале", - сказал Гулиев.

Информация о ЧП поступила спасателям в 19:30 мск в среду. Сообщалось, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Быллым Эльбрусского района КБР при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. На помощь выехали сотрудники подразделений, расположенных в городе Нальчике и на базе в поселке Терскол в составе 13 человек. Спасательная операция продолжается.

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РоссияКабардино-Балкария
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