Спасатели нашли одного из двух бейсджамперов, терпящих бедствие в горах КБР

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили одного из двух бейсджамперов, пострадавших при прыжках в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в четверг ТАСС сообщил руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.

"Одного из упавших бейсджамперов мы нашли, по предварительным данным, у него есть переломы. В настоящее время его транспортируют вниз. До девушки еще не дошли, она на скале", - сказал Гулиев.

Информация о ЧП поступила спасателям в 19:30 мск в среду. Сообщалось, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Быллым Эльбрусского района КБР при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. На помощь выехали сотрудники подразделений, расположенных в городе Нальчике и на базе в поселке Терскол в составе 13 человек. Спасательная операция продолжается.