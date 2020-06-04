Reuters: пилот разбившегося в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера

ТАСС, 4 июня. Пилот упавшего 22 мая возле Карачи самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" проигнорировал инструкции авиадиспетчера при посадке. Об этом говорится в письме, направленном авиакомпании Управлением гражданской авиации страны, сообщает вечером в среду агентство Reuters .

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По его информации, диспетчер два раза потребовал от пилота прекратить заход на посадку, но тот продолжил выполнять приземление. Скорость воздушного судна была значительно выше допустимой. Представитель авиакомпании подтвердил агентству получение письма.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. К настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.

30 мая Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что приступит 2 июня к расшифровке черных ящиков.