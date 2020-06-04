CNN: каждому из задержавших Флойда полицейских установлен залог в $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Залог для освобождения до суда каждого из четырех бывших полицейских, которые задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, составляет $1 млн. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

По ее данным, Томас Лейн и Ту Тао заключены в среду под стражу и находятся в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота). Их бывший коллега Джей-Александер Кьюн добровольно явился и сдался властям в тот же день. Дерек Шовин находится под стражей с прошлой недели.

Шовин обвиняется в убийстве второй степени. Кьюн, Лейн и Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени.

Ранее Шовину были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения. Согласно законодательству штата, пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству может грозить аналогичным наказанием.