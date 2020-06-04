В "Норникеле" заявили, что проливы топлива на реке в Норильске можно устранить за 14 дней

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проливы дизельного топлива на реке Амбарная в Норильске могут быть ликвидированы за 14 дней при благоприятной погоде, заявил в четверг первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.
"Заключение морских экспертов было, при наличии емкостей и при развертывании дополнительного оборудования, они нам называли цифру в 14 дней. При условии, что ветер будет немного способствовать нашей ситуации, потому что ветер очень часто меняется, и хотелось бы, чтобы ветер сгонял к [заградительным] бонам все это масляное пятно, тогда будет более эффективный сбор. Но ветер иногда дует в обратном направлении", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Дяченко добавил, что на текущий момент ситуация с разливом топлива находится под контролем. " Мы нашли метод, как это все секционировать, несколькими бригадами будем собирать с воды это масляное пятно", - пояснил он.
К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.
Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единицы техники заполярного филиала компании, Норильско-Таймырской энергетической компании и специализированных организаций.
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