В "Норникеле" заявили, что проливы топлива на реке в Норильске можно устранить за 14 дней



МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Проливы дизельного топлива на реке Амбарная в Норильске могут быть ликвидированы за 14 дней при благоприятной погоде, заявил в четверг первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"Заключение морских экспертов было, при наличии емкостей и при развертывании дополнительного оборудования, они нам называли цифру в 14 дней. При условии, что ветер будет немного способствовать нашей ситуации, потому что ветер очень часто меняется, и хотелось бы, чтобы ветер сгонял к [заградительным] бонам все это масляное пятно, тогда будет более эффективный сбор. Но ветер иногда дует в обратном направлении", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".