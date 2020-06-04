В Брянске арестовали опекуна девочки, найденной в истощенном состоянии

ТАСС, 4 июня. Бежицкий районный суд Брянска в четверг по ходатайству следователей арестовал на два месяца опекуна семилетней девочки, которую нашли в одном из домов города в истощенном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня суд вынес решение о мере пресечения в отношении опекуна девочки. Она арестована на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Брянской области проводит проверку в связи с доведением до истощения девочки 2012 года рождения. По предварительным данным, истощенную девочку нашли в частном доме в Брянске, где она проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. Ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Сейчас девочка находится в больнице.

СК возбудил уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 117 ("Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего"), ст. 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.