СК возбудил уголовное дело после обнаружения в Брянске девочки с истощением и обморожением

ТАСС, 2 июня. Следственное управление СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по трем статьям после обнаружения в одной из семей в Брянске девочки с обморожением конечностей и признаками истощения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления.

"В следственные органы поступило сообщение о ненадлежащих условиях проживания ребенка в городе Брянске, а также о причинении ему телесных повреждений в виде обморожения конечностей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Брянской области проводит проверку в связи с доведением до истощения девочки 2012 года рождения. По предварительным данным, истощенную девочку нашли в частном доме в Брянске, она была одета в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Девочка проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.

По данным пресс-службы СК, следователи дадут правовую оценку действиям законных представителей ребенка и должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления. "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК РФ по Брянской области по информации СМИ об истязании 7-летней девочки", - сообщила во вторник пресс-служба СКР.