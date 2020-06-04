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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Нью-Йорке двое полицейских получили огнестрельные ранения

Один полицейский получил ножевое ранение

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Неизвестные напали в ночь на четверг на сотрудников полиции Нью-Йорка, два стража порядка получили огнестрельные ранения, один - ножевые.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter отделения ФБР в крупнейшем мегаполисе США.

Как отмечается в документе, полицейские "подверглись трусливому нападению". Сотрудники ФБР проводят расследование.

В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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