МЧС дважды в день с помощью беспилотников мониторит ситуацию на месте ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МЧС России два раза в день с помощью беспилотников и вертолета мониторит обстановку на месте ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время с целью мониторинга развития обстановки два раза в день применяются беспилотные средства МЧС России и вертолет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что число нефтесборных систем, задействованных в ликвидации ЧС, будет увеличено до десяти.

"К месту сбора нефтепродуктов также будут дополнительно передислоцированы 16-тонные нефтесборные системы. Их количество увеличат с четырех до десяти. По решению главы МЧС, на время работы оперативного штаба по ликвидации ЧС будут дополнительно привлечены два вертолета Ми-8 и самолет Ан-74", - сказали в МЧС.