{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Обновлено 

МЧС дважды в день с помощью беспилотников мониторит ситуацию на месте ЧП в Норильске

Кроме того, для мониторинга используется вертолет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МЧС России два раза в день с помощью беспилотников и вертолета мониторит обстановку на месте ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время с целью мониторинга развития обстановки два раза в день применяются беспилотные средства МЧС России и вертолет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что число нефтесборных систем, задействованных в ликвидации ЧС, будет увеличено до десяти. 

"К месту сбора нефтепродуктов также будут дополнительно передислоцированы 16-тонные нефтесборные системы. Их количество увеличат с четырех до десяти. По решению главы МЧС, на время работы оперативного штаба по ликвидации ЧС будут дополнительно привлечены два вертолета Ми-8 и самолет Ан-74", - сказали в МЧС. 

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Специалисты откачали на месте разлива ГСМ в Норильске 201 тонну топлива
Кроме того, убрано 1,5 тыс. кубометров грунта
Читать полностью