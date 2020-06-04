Главу водоканала в Ленобласти отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Директора "Водоканала Кировского района" Ленинградской области отправили под домашний арест по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением ущерба на сумму более 630 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марины Сойтонен, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении. Под домашним арестом она пробудет до 2 августа.

Во вторник полиция, сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в "Водоканал Кировского района" по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, директор муниципального предприятия заключала экономически необоснованные договоры. Это, по мнению следователей, привело к тому, что у предприятия образовалась задолженность на сумму свыше 634 млн рублей перед другими компаниями, а на сам водоканал подали иск о банкротстве. Позже директор была задержана.

Как уточнили в пресс-службе судов города, создание такой задолженности стало причиной, что в прошлом году предприятие попало под процедуру банкротства и это сделало невозможным передачу муниципального предприятия в собственность областных властей.