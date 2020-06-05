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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Зиничев представит Путину доклад о ликвидации последствий ЧП в Норильске

Ранее глава МЧС заявлял, что решение о том, как будет ликвидирован разлив нефтепродуктов, найдено

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу ждет доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Красноярском крае.

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В среду 3 июня Путин по видеосвязи собрал специальное совещание из-за ЧП в Норильске. Тогда президент поручил Зиничеву как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейшего негативного влияния на окружающую среду от разлива нефтепродуктов. Глава государства обратил внимание на то, что ключевой вопрос - утилизация собираемых нефтепродуктов. Он потребовал, чтобы министр представил доклад 5 июня.

После совещания глава МЧС отправился в Норильск, где подробно ознакомился с ситуацией. Там он заявил, что решение о том, как будет ликвидирован разлив нефтепродуктов, найдено, но не уточнил, какое именно.

На совещании 3 июня Путин согласился с предложением Зиничева объявить происшедшее в Норильске ЧП федерального уровня. Президент заметил, что в поступивших от МЧС, руководства региона и менеджмента компании-оператора сведениях об информировании о ЧП есть разногласия. Глава государства поручил правоохранительным органам установить, как именно происходило информирование.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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