Зиничев представит Путину доклад о ликвидации последствий ЧП в Норильске

В среду 3 июня Путин по видеосвязи собрал специальное совещание из-за ЧП в Норильске. Тогда президент поручил Зиничеву как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейшего негативного влияния на окружающую среду от разлива нефтепродуктов. Глава государства обратил внимание на то, что ключевой вопрос - утилизация собираемых нефтепродуктов. Он потребовал, чтобы министр представил доклад 5 июня.

После совещания глава МЧС отправился в Норильск, где подробно ознакомился с ситуацией. Там он заявил, что решение о том, как будет ликвидирован разлив нефтепродуктов, найдено, но не уточнил, какое именно.

На совещании 3 июня Путин согласился с предложением Зиничева объявить происшедшее в Норильске ЧП федерального уровня. Президент заметил, что в поступивших от МЧС, руководства региона и менеджмента компании-оператора сведениях об информировании о ЧП есть разногласия. Глава государства поручил правоохранительным органам установить, как именно происходило информирование.