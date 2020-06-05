Около 1,2 тыс. жалоб поступило на полицию Сан-Хосе за 4 дня протестов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. жалоб на сотрудников полиции американского города Сан-Хосе (штат Калифорния) поступило за четыре дня акций протестов. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на начальника правоохранительных органов этого города Эдди Гарсию.

По его словам, почти 1,2 тыс. жалоб поступило от граждан на его подчиненных за последние четыре дня. За этот же промежуток времени более 180 человек были задержаны в том числе за нарушение общественного порядка, грабежи и акты вандализма. Гарсия обратил внимание на то, что город в эти дни захлестнула невиданная волна беспорядков, зачинщики которых в стычках со стражами порядка пользовались арматурой, камнями и бутылками из-под воды, наполненными щебнем.

"Мы тщательно разберем поступившие жалобы, но не из-за давления общественности, а потому что это продиктовано профессиональным долгом полиции", - отметил Гарсия. Он считает оправданными действия своих подчиненных, которым в некоторых случаях пришлось применять пластиковые пули и слезоточивый газ.