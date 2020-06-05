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Информация о бомбе в посольстве РФ в Абхазии оказалась ложной

Диппредставительство работает в штатном режиме

СУХУМ, 5 июня. /ТАСС/. Информация о якобы заложенной бомбе в здании посольства России в Абхазии оказалась ложной. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Все штатно. Информация оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу врио председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии Роберт Киут сообщил ТАСС, что сотрудники СГБ республики, МВД и Госслужбы охраны проверяют информацию анонимного источника о заложенной в здание посольства РФ в Сухуме бомбе.

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АбхазияРоссия
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