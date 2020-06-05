Мужчина, открывший в Тбилиси беспорядочную стрельбу, сдался полиции

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Мужчина средних лет, который в течение нескольких часов вел из своей квартиры в тбилисском районе Варкетили беспорядочную стрельбу, сдался сотрудникам полиции. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"В результате переговоров указанный человек покинул квартиру, в которой проживал. Он сдался нам. Сейчас он находится у нас в безопасности. В результате мероприятия никто не пострадал", - сказал Сирадзе, добавив, что мужчина был пьян и ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел в Тбилиси в пятницу днем. По предварительной информации, мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, поссорился с членами семьи и стал им угрожать оружием. Родные убежали из дома, после чего он заперся и стал беспорядочно стрелять из огнестрельного оружия. Полиция несколько часов пыталась его убедить сдаться.