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Мужчина, открывший в Тбилиси беспорядочную стрельбу, сдался полиции

По предварительной информации, он находился под воздействием алкоголя и поссорился с членами семьи, а позже стал им угрожать оружием

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Мужчина средних лет, который в течение нескольких часов вел из своей квартиры в тбилисском районе Варкетили беспорядочную стрельбу, сдался сотрудникам полиции. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"В результате переговоров указанный человек покинул квартиру, в которой проживал. Он сдался нам. Сейчас он находится у нас в безопасности. В результате мероприятия никто не пострадал", - сказал Сирадзе, добавив, что мужчина был пьян и ему оказывают медицинскую помощь.

Инцидент произошел в Тбилиси в пятницу днем. По предварительной информации, мужчина, находящийся под воздействием алкоголя, поссорился с членами семьи и стал им угрожать оружием. Родные убежали из дома, после чего он заперся и стал беспорядочно стрелять из огнестрельного оружия. Полиция несколько часов пыталась его убедить сдаться.

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Грузия
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