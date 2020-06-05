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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

ABC: не менее 250 человек задержаны в Нью-Йорке за нарушение комендантского часа

Также полицейские разогнали акцию протеста неподалеку от западной части Центрального парка, в которой участвовали не менее 200 человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 250 человек были задержаны в Нью-Йорке в четверг вечером после наступления в 20:00 (03:00 мск) комендантского часа. Об этом сообщила в пятницу утром телекомпания ABC.

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По ее данным, группа протестующих в количестве около 100 человек была окружена в районе Бронкс, многие из них были задержаны. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены разогнать акцию протеста неподалеку от западной части Центрального парка, в которой участвовали не менее 200 человек. Телекомпания отмечает, что в отличие от вечера среды, когда полицейские на протяжении часа в устной форме предупреждали протестующих о необходимости соблюдения комендантского часа, в четверг правоохранители начали производить задержания сразу после 20:00.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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