Полицейские в Буффало выступили против отстранения от работы двух коллег

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Несколько десятков полицейских вышли из состава группы быстрого реагирования в Буффало (штат Нью-Йорк) в знак протеста против отстранения от работы двух их коллег, причастных к инциденту с 75-летним участником демонстрации. Об этом сообщила в пятницу газета The Buffalo News со ссылкой на отделение Добровольной ассоциации полицейских в Буффало Джона Эванса.

"Наша позиция состоит в том, что эти два сотрудника полиции просто выполняли приказы заместителя начальника полиции Джзефа Грамаглиа", - привела газета его слова. Двое полицейских были отстранены от работы без сохранения жалованья после произошедшего в четверг инцидента с 75-летним участником акции протеста в Буффало, получившим травму после того, как он упал на тротуар во время проходившей во время комендантского часа акции протеста у здания муниципалитета. Ссылаясь на осведомленные источники, газета уточнила, что 57 сотрудников не уволились из полиции, а лишь вышли из состава тактического подразделения, которое используется в случае массовых демонстраций.