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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Плохая погода и комендантский час снизили интенсивность протестов в Нью-Йорке

Демонстрации 5 июня закончились без значительных столкновений
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Описание
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Акции протеста продолжились в пятницу по всему Нью-Йорку, но к вечеру закончились без значительных столкновений. Несколько сотен человек собрались в парке Юнион-сквер на Манхэттене, также многочисленные акции прошли в Гарлеме и Бруклине.

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Все большую поддержку движение за права афроамериканцев получает со стороны азиатского сообщества Нью-Йорка. "Было много случаев в истории, когда в Америке людям, лишенным привилегий, удавалось добиться соблюдения их гражданских прав, - рассказал корреспонденту ТАСС участник протеста с плакатом "Азиаты в поддержку движения "жизни черных имеют значение". - И сейчас, вновь, мы будем следовать за нашими черными лидерами к, надеюсь, более справедливому будущему, где можно будет не бояться полицейской жестокости, где у людей будут равные возможности для получения образования, жизни и работы".

Третий день в Нью-Йорке действует комендантский час, в четверг полиция приступила к разгону нарушающих его протестующих. В пятницу соблюдению комендантского часа помогла плохая погода - незадолго до наступления темноты в городе прошел сильный ливень. Возможно, это поспособствовало тому, что к вечеру на улицах остались лишь разрозненные группы протестующих. Их сопровождали полицейские на мотоциклах и акции окончились без инцидентов. "Спасибо, ребят!" - сказал на прощание полицейским один из участников марша после его завершения. "Хорошей дороги домой", - ответили представители правопорядка.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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