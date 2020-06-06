ABC: в США двоих полицейских обвинили в нанесении травм 75-летнему протестующему

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений предъявлены в субботу двум американским полицейским в связи с инцидентом с 75-летним участником демонстрации в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC .

По ее данным, Аарон Торгласки и Роберт Маккейб были арестованы в субботу и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

Сотрудники правоохранительных органов были временно отстранены от работы без сохранения жалования после произошедшего в четверг инцидента с пожилым участником акции протеста в Буффало. Согласно имеющемуся видео, двое полицейских грубо толкнули Мартина Гуджино, который упал навзничь и получил травму головы. 75-летний Гуджино не оказывал сопротивления полиции и не совершал ничего противозаконного.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием.

Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.