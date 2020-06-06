В Нью-Йорке задержали подозреваемого в акте вандализма против собора Святого Патрика

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Один человек задержан по подозрению в причастности к акту вандализма, совершенному в отношении достопримечательности Нью-Йорка - собора Святого Патрика. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter начальник полицейского управления мегаполиса США Дермот Ши.

"Человек был задержан в связи с вандализмом в отношении собора Святого Патрика. Расследование инцидента продолжается", - написал Ши. Он не раскрыл подробностей задержания.

По данным телекомпании ABC, неизвестные во время демонстраций протеста и беспорядков 31 мая нанесли аэрозольной краской надписи на стенах собора. Это были ругательства, аббревиатура лозунга "Жизнь темнокожих имеет значение" и "Пока не будет справедливости, не будет и мира". Органы правопорядка разыскивали двух человек по подозрению в содеянном.

Собор Святого Патрика - католический храм в нью-йоркском районе Манхэттен, построенный в 1878 году. Является одной из визитных карточек города.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.