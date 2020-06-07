Замшефа полиции Нью-Йорка счел своим упущением грабежи во время демонстраций

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по вопросам разведки и противодействия терроризму Джон Миллер взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи и вандализм, которые сопровождали демонстрации протеста в этом крупнейшем в США городе. Об этом он заявил в субботу на брифинге, трансляцию которого вела телекомпания CNN .

"Если пара сотен человек знали, что соберутся в определенном месте в определенное время для совершения преступлений, а мы не засекли это, то это произошло по моей [вине]", - приводит телекомпания слова Миллера. Он признал, что вел с подчиненными мониторинг социальных сетей, но не выявил признаков готовящихся налетов на предприятия розничной торговли.

"Мы считаем, что обычные преступные группировки решили воспользоваться шансом и предприняли действия в корыстных целях. Проводящие марши протеста все чаще и чаще заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, и стараются отмежеваться от этого", - добавил полицейский.

По данным газеты Daily News, всего 40 человек были задержаны во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке. Этот показатель составлял 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.