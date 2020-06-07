WSJ: ФБР усмотрело признаки терроризма в нападении на полицейского в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Нападение в Бруклине на полицейского, получившего ножевые ранения, могло иметь террористическую подоплеку. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию и отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в крупнейшем городе США.

ФБР информировало ранее, что неизвестные напали в ночь на четверг на сотрудников городской полиции, два сотрудника правоохранительных органов получили огнестрельные ранения, один - ножевые. В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.

По данным газеты, мужчина, ранивший полицейского сзади ножом в шею, проживает в Бруклине и исповедует ислам. Перед нападением он кричал "Аллах велик". Нападавший тяжело ранен и пока не способен давать показания. Органы правопорядка считают, что это нападение носило характерные признаки террористической акции.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.