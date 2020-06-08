Крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске потушили спустя 11 часов

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе пиломатериалов в Хабаровске на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание пиломатериалов в складском помещении по улице Целинной в Хабаровске в 08:05 (01:05 мск) 8 июня 2020 года. Для этого огнеборцы проводили проливку, разборку конструкций, дотушивание и проверку территории на наличие скрытых очагов горения", - говорится в распространенном релизе.

Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 42 человека личного состава и 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Сообщение о пожаре поступило около 9 часов вечера накануне. Спустя примерно полтора часа пожарные локализовали возгорание, еще через некоторое время сбили открытое пламя.