Защита Соколова не исключает, что дело историка может слушаться в суде несколько лет

"Защита историка Соколова не намерена затягивать процесс. Вместе с тем на каждое доказательство обвинения у защиты подготовлено несколько ходатайств. Подобного рода дела могут рассматриваться годами", - заявил адвокат.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Адвокат Александр Почуев, защищающий историка Олега Соколова, который признался в убийстве аспирантки, заявил, что на все доказательства обвинения стороной защиты подготовлены по несколько ходатайств. Как сообщил журналистам сам Почуев, подобные уголовные дела могут рассматривать в суде несколько лет.

По мнению Почуева, дело Соколова "сложно с субъективной стороны преступления". Объем дела составляет более 16 томов. Его начнут рассматривать в Санкт-Петербургском городском суде без слушателей в зале 9 июня.

Процесс был перенесен из Октябрьского районного суда в городской из-за ситуации, связанной с коронавирусом. В горсуде больше возможностей для проведения заседания с соблюдением требований безопасности при пандемии, поясняли в пресс-службе судов Петербурга.

Адвокат Соколова ранее сообщал ТАСС, что 9 июня историка Соколова доставят в суд. До этого момента доставка не осуществлялась, а заседания переносились из-за карантина в следственном изоляторе, где содержится историк. При этом в объединенной пресс-службе судов сообщали, что желающие смогу увидеть процесс по делу Соколова с помощью онлайн-трансляции через систему "Судебный портал".