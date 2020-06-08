Защита пилота SSJ-100 просит признать вещдоками составляющие самолета

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Адвокаты пилота SSJ-100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, просят суд признать вещественными доказательствами комплектующие самолета. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталья Митусова.

"Мы заявили ходатайство об истребовании огромного количества технической документации и признании вещественными доказательствами комплектующих самолета, суд взял время на разрешение этого ходатайства и отложил заседание на 23 июня", - сказала адвокат. По словам защиты, комплектующие должны быть исследованы, так как не сработала система молниезащиты.

Митусова пояснила, что суд посчитал преждевременным решать вопрос по ходатайству защиты о возврате дела в прокуратуру и может вернуться к его рассмотрению в ходе судебного следствия.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о катастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот". Пилоту Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб. Следствие считает, что "причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей". В пресс-службе СК также сообщали, что Евдокимов имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна".

По словам самого обвиняемого, причиной жесткой посадки стало несоответствие нормам летной годности. Евдокимов считает, что после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. Он заявил, что после попадания молнии продолжать полет вручную было невозможно: в режиме Direct mode лететь можно только на небольших высотах, что ведет к увеличению расхода топлива. Как утверждает пилот, во время посадки самолет не реагировал на его действия должным образом. По его словам, уход на второй круг был невозможен из-за обратной реакции воздушного судна на управляющее воздействие. Он и его адвокаты обратили внимание на то, что в уголовном деле отсутствует расшифровка параметров полета.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна, АО "ВЭБ-лизинг", был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.