Патрушев: авария в Норильске говорит о недооценке угроз, связанных с изменением климата

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Масштабный разлив нефтепродуктов в Норильске говорит о том, что недооценка угроз в этой сфере может привести к серьезным последствиям и сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике. Такую точку зрения секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал во вторник на совещании о вопросах национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - отметил он.

На совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, секретарь Совбеза РФ заявил главам регионов о необходимости принятия жестких мер контроля за состоянием энергетических объектов, актуализации планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения немедленного информирования о них органов государственной власти, определения сил и средств для ликвидации аварий.

По словам Патрушева, в результате проведенных ранее учений и тренировок были выявлены недостатки в антитеррористической защищенности ряда объектов топливно-энергетического комплекса в СЗФО и приняты меры по их устранению. "Дополнительно отработаны действия при нарушении энергоснабжения, в том числе в условиях низких температур атмосферного воздуха, - добавил он. - Утвержден план мероприятий по надежному энергоснабжению Мурманской области и снижению ее мазутозависимости".

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, также нефтепродукты попали в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.