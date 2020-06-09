"Норникель" планирует до августа собрать загрязненный грунт после аварии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" планирует до августа завершить работы по сбору грунта, загрязненного после разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил первый вице-президент - операционный директор компании "Норникеля" Сергей Дяченко в ходе телефонной конференции.

"К августу планируем собрать весь загрязненный грунт", - сказал он, добавив, что компанией также ведутся работы по очистке воды от дизельного топлива.

"Норильский никель" планирует представить полную оценку затрат на ликвидацию аварии в Норильске в своей финансовой отчетности за первое полугодие. Оценка компании по ущербу в 10 млрд рублей - предварительная и будет скорректирована после окончания всех проверок.