Суд в Забайкалье арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве подростка

ЧИТА, 10 июня. /ТАСС/. Шилкинский районный суд в Забайкальском крае арестовал жителя поселка Первомайский Алексея Алипченкова, подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка и попытке убийства еще шести человек. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Судья Шилкинского районного суда удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказывать давление на других фигурантов уголовного дела", - сказал Марков.

По данным следствия, пьяный мужчина в ночь на 8 июня вооружился ножом и металлическим гвоздодером, чтобы убить семерых местных жителей. "В результате один из потерпевших 2004 года рождения скончался, пятеро потерпевших в возрасте от 16 до 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - уточнили в пресс-службе. Еще один пострадавший также получил травмы, но в госпитализации не нуждался.

Подозреваемый был задержан. Это неоднократно судимый 24-летний местный житель. Расследование уголовного дела взял под свой контроль руководитель регионального следственного управления СК РФ Юрий Русанов.