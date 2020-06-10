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ДТП с участием Михаила Ефремова

В ГУ МВД Москвы заявили, что вина Ефремова в ДТП подтверждается его показаниями

Также вина актера подтверждается видеозаписью, уточнил начальник пресс-службы столичного управления ведомства Владимир Васенин

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вина артиста Михаила Ефремова в совершении ДТП со смертельным исходом подтверждается его показаниями.

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ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Вина Ефремова подтверждается видеозаписью, а также и его собственными показаниями", - сказал Васенин.

9 июня Ефремов был отправлен под домашний арест. Суд запретил ему выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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