СК возбудил дело против жителя Татарстана, которого подозревают в насилии над падчерицами

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении мужчины из Зеленодольского муниципального района, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении двух падчериц. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что один из жителей Зеленодольского района на протяжении длительного времени совершает действия сексуального характера в отношении своих падчериц. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что с 2012 года по 2020 год подозреваемый, угрожая расправой, насиловал двух падчериц 1998 и 2000 годов рождения, а также совершал в отношении них действия сексуального характера. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила о начале проверки информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Поводом для нее стало заявление двух сестер, сообщивших во время участия в телешоу на одном из федеральных каналов о насилии и домогательствах со стороны отчима. Одна из девушек обвинила его в изнасиловании, произошедшем в 2012 году.