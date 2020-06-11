Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, сообщившему о "минировании" здания КС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Мужчина, который сообщил в экстренные службы ложную информацию об угрозе взрыва в здании Конституционного суда в Санкт-Петербурге в январе этого года, приговорен судом к семи месяцам колонии и освобожден, так как уже отбыл этот срок в СИЗО после задержания. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Освобожден по отбытию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что осужденного Виктора Николаева признали виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Звонок о минировании здания Конституционного суда поступил в экстренные службы в январе этого года. Угроза не подтвердилась, а затем был задержан Николаев, который совершил звонок. В связи с ложным сообщением о бомбе в отношении Николаева возбудили уголовное дело, а суд заключил его в СИЗО.