В Архангельске задержали подозреваемого в поджоге синагоги

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в поджоге синагоги "Звезда Севера", который был совершен в апреле в Архангельске. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Архангельской области.

Поджог произошел 13 апреля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК), синагоге был причинен значительный ущерб. Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту поджога здания.

"В Архангельске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в поджоге синагоги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий ранее судимый местный житель 1988 г. р. Молодой человек уже признался в содеянном, пояснив, что решил поджечь здание из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе РЕК сообщили, что это нападение на синагогу стало уже третьим. В апреле 2015 года, еще во время строительства здания, неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на нем антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с "коктейлем Молотова". Тогда в обоих случаях виновные не были найдены.

Синагога "Звезда Севера" в Архангельске - самая северная в России, она была открыта в 2018 году. Это трехэтажное здание с концертным залом на более чем 500 мест, здесь есть лифт, помещение для кафе и помещение с кухней для пребывания раввина. Строительство велось на пожертвования членов еврейской общины при поддержке Российского еврейского конгресса.