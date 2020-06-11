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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Глава Росприроднадзора планирует вновь посетить место происшествия на ТЭЦ-3 в Норильске

Светлана Радионова лично проинспектирует место аварии на следующей неделе, сообщил ТАСС источник в ведомстве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова планирует вновь лично проинспектировать место аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

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"Да, на следующей неделе планирует [посетить место происшествия]", - сообщил собеседник агентства.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта, они попали и в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде. В четверг, 11 июля, суд в Норильске арестовал директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова до 31 июля.

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Красноярский крайРадионова, Светлана ГеннадьевнаРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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