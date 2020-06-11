{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужское МВД возбудило дело в отношении отца, оставившего сына дома одного

Мальчик ранее выпал из окна

ТАСС, 11 июня. Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении отца 8-летнего мальчика, который накануне выпал из окна пятого этажа после того, как несколько дней был дома один. Об этом в четверг ТАСС сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении отца по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказала она.

10 июня восьмилетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Отец оставил его одного и уехал на заработки в Москву, мать лишена родительских прав. Мальчик с переломами и ушибами находится в реанимации, его состояние стабильно.

Теги
РоссияКалужская область
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Замглавного инженера ТЭЦ-3 в Норильске арестовали по делу о разливе топлива
По этому делу уже арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер Алексей Степанов
Читать полностью