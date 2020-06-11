Калужское МВД возбудило дело в отношении отца, оставившего сына дома одного

ТАСС, 11 июня. Управление МВД по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении отца 8-летнего мальчика, который накануне выпал из окна пятого этажа после того, как несколько дней был дома один. Об этом в четверг ТАСС сообщила старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении отца по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказала она.

10 июня восьмилетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Отец оставил его одного и уехал на заработки в Москву, мать лишена родительских прав. Мальчик с переломами и ушибами находится в реанимации, его состояние стабильно.