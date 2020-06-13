Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Факельное горение зафиксировано на месте пожара на газораспределительной станции в Казани, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Татарстану.

"Рядом стоят цистерны, их охлаждают, параллельно занимаясь тушением цистерны, которая горит, из которой выходит факельное горение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, два человека госпитализированы, один погиб.

Следственные органы СК по республике возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах"). Прокуратура Московского района Казани в свою очередь начала проверку по факту взрыва.