Прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета под Самарой

ТАСС, 13 июня. Транспортная прокуратура организовала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Самарской области, в результате которой погибли два пилота. Об этом сообщила ТАСС старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал прокурор", - отметила собеседница агентства.

В прокуратуре рассказали, что самолетом управлял курсант.

"С аэродрома "Бобровка Самара" в целях совершения учебного полета взлетел учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52 под управлением курсанта 2-го года обучения с военным летчиком-инструктором 1-го класса (стаж более 4000 часов полета) на борту. В 11 часов 40 минут [местного времени] при совершении посадки самолета произошло его падение", - говорится в сообщении.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку после инцидента. "Следователями организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Самарской области в субботу в районе аэродрома Бобровка совершил жесткую посадку самолет Як-52. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на борту были только пилоты: 52-летний инструктор и 18-летний курсант, оба они погибли.

Самолет принадлежит самарскому аэроклубу ДОСААФ.

В новость внесены изменения (13:42 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.