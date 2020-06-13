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В Смоленской области обнаружили в реке тело ребенка, пропавшего 11 июня

Следователи назначили экспертизы, чтобы определить причину смерти мальчика

ТАСС, 13 июня. Тело одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего без вести 11 июня в Угранском районе Смоленской области, обнаружили в субботу в реке Угра. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В ходе поисковой операции в реке Угра в 5 км ниже по течению от места исчезновения школьника обнаружено его тело", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Следователи назначили экспертизы для установления причины смерти. "Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что днем 11 июня школьник вышел из дома в поселке Всходы и направился гулять на берег Угры. Родственники пропавшего искали его самостоятельно, затем обратились с заявлением в полицию. В связи с исчезновением ребенка следственное управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

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