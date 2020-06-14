Секретная служба признала, что использовала перечный газ у Лафайет-сквер до прихода Трампа

ТАСС, 14 июня. Секретная служба США, в задачи которой входит охрана первых лиц государства, признала в субботу, что 1 июня применила перечный газ в отношении протестующих возле площади Лафайет-сквер, куда в тот день собирался направиться президент страны Дональд Трамп.

"5 июня Секретная служба США опубликовала информацию, согласно которой ведомство заключило, что его персонал не задействовал слезоточивый газ или перцовый аэрозоль во время действий по обеспечению безопасности территории возле Лафайет-сквер в понедельник 1 июня. <...> После более подробного рассмотрения Секретная служба США установила, что сотрудник ведомства <...> применил перечный газ <...>. Сотрудник использовал перцовый аэрозоль <...> в ответ на [действия] агрессивной личности", - говорится в сообщении службы в Twitter.

Трамп 1 июня выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер перед Белым домом от демонстрантов.

Спустя некоторое время глава государства вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент планировал направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".