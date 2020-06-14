Аварийные бригады восстановили электроснабжение в Тульской области

ТУЛА, 14 июня. /ТАСС/. Электроснабжение более 600 домов в Тульской области, нарушенное из-за сильного ветра днем 13 июня, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 01:30 мск электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Аварии на линиях электропередачи произошли днем в субботу в девяти населенных пунктах Алексинского района. Также был обесточен один населенный пункт в составе города Тулы, подачу электричества оперативно восстановили. Причина отключений - прохождение грозового фронта через территорию региона, порывы ветра достигали 17 м/с.