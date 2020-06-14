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Режим локальной ЧС введен в поселке в Еврейской АО после крупного града

Град повредил крыши домов, автомобили и огороды

ТАСС, 14 июня. Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в поселке Николаевка Еврейской автономной области после крупного града, повредившего 13 июня крыши домов, автомобили и огородные посадки. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС по ЕАО.

"В поселке Николаевка Смидовичского района вследствие выпавшего града произошло повреждение крыш жилых домов и административных зданий (школа). Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введен режим локальной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Николаевка - поселок городского типа в Еврейской АО. Расстояние до Биробиджана - около 150 км, население - 6 500 человек.

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