Прокуратура Орловской области назвала причину пожара, возникшего в больнице скорой помощи

ТАСС, 14 июня. Прокуратура Орловской области выявила нарушения противопожарной безопасности в больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко в Орле, где в субботу возник пожар. Причиной возгорания стал ненадлежащий контроль за использованием электрооборудования в рентгенологическом кабинете, сообщается в воскресенье на сайте регионального надзорного ведомства.

"Установлено, что в нарушение действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности должностными лицами учреждения не был обеспечен надлежащий контроль за безопасной работой и использованием электрооборудования рентгенологического кабинета, в результате в кабинете произошло возгорание с последующим задымлением помещений больницы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья", - говорится в сообщении.

Материалы проверки переданы в Следственное управление СК по Орловской области для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Представление об устранении нарушений направлено в адрес главного врача медицинского учреждения, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. Руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину направлена информация о необходимости проверок состояния противопожарной безопасности во всех учреждениях здравоохранения региона.

Пожар возник утром в субботу на площади 5 кв. м в рентген-кабинете больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко. Пострадавших нет. По данным пресс-службы МЧС РФ, из-за пожара из здания были эвакуированы свыше 200 человек. Автоматическая противопожарная сигнализация сработала штатно.