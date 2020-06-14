Киев ожидает получить от Тегерана самописцы сбитого лайнера до их передачи в Париж

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина не имеет оборудования для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Иране украинского Boeing, однако их все равно следует доставить в Киев, а уже оттуда отправить французским специалистам. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью агентству Укринформ .

"Расшифровка черных ящиков требует специального оборудования, которого пока на Украине нет. Украина еще несколько месяцев назад достигла договоренностей с Францией о расшифровке бортовых самописцев там. Во время заседаний совета ICAO (Международная организация гражданской авиации) представители Ирана действительно говорят о своей готовности передать черные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова, однако на пути во Францию мы должны увидеть их на Украине", - отметил министр.

Как заявил в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, Киев получил согласие провести расшифровку самописцев от Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции и других заинтересованных сторон. "На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего переноса сроков расшифровки самописцев. Главной преградой для передачи черных ящиков и расшифровки остается отсутствие политической воли иранской стороны", - уверен дипломат.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с уголовным делом по факту авиакатастрофы. "Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи иранской стороне, и на сегодняшний день ни одного содержательного ответа нами не получено", - утверждает Енин. При этом он признал, что "связывать прогресс в техническом процессе с уголовным процессом не стоит".

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило о том, что власти страны решили не отправлять самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечалось, что причиной такого решения стала задержка ответа на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики отправят в другую страну, которой, вероятно, станет Франция. Представитель Ирана в ICAO Фархад Парвареш 12 июня сообщил, что Тегеран запросил у французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации помощь в расшифровке черных ящиков, однако в бюро заявили, что не получали формального запроса и продолжают обсуждать возможность своего участия.