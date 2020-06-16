Представитель потерпевших в деле историка Соколова обратится в СК после утечки видео ссоры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова обратится в следственные органы после появления в сети видеозаписи, которую Соколов снял на мобильный телефон за несколько часов до убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом ТАСС сообщила адвокат Александра Бакшеева.

Ранее Бакшеева назвала подозрительным обнародование данного материала, которое произошло в тот же день, когда Соколов в суде отказался от услуг адвоката Александра Почуева, ссылаясь на то, что последнему якобы поступали угрозы расправы. Сам Почуев заявил, что не имеет к этому никакого отношения. По его словам, утечка видео могла произойти либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещдоками.

Отвечая на вопрос ТАСС о намерении со своей стороны обратиться в СК по поводу утечки, Почуев сказал, что делать этого не планировал. Однако позже пояснил, что сделать это невозможно без воли клиента, но этот вопрос можно будет решить на следующей неделе, когда новый адвокат историка вступит в процесс.

На прошедшем 15 июня судебном заседании Соколов, отказавшийся от адвоката Почуева, отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве, подчеркнув, что выразит свою позицию после исследования всех доказательств обвинения. Почуев сообщил, что для него решение Соколова было неожиданным, но отметил, что может продолжить представлять интересы историка позже.