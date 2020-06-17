Допрос Ефремова длился пять часов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание ГСУ ГУ МВД Москвы, куда был вызван на допрос, который длился пять часов. Сейчас его везут на квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время допроса, который начался после 15:00 мск, следователь сделал перерыв, разрешив актеру покурить в специально отведенном для этого месте на территории управления.

Как передает корреспондент ТАСС, одна из журналисток в это время настойчиво предлагала Ефремову извиниться на камеру, но по условиям домашнего ареста ему запрещено общаться с прессой.

Актер ранее записал обращение с извинениями перед семьей погибшего в аварии на Смоленской площади. Семья погибшего извинений не приняла.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого 57-летний Сергей Захаров умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого обстоятельства было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.