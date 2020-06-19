Открывшего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве не могут допросить из-за его состояния

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи не могут допросить подозреваемого, открывшего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве по сотрудникам ДПС, из-за его тяжелого состояния. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

"Несмотря на некоторую положительную динамику, его состояние тяжелое. В связи с этим допрос пока невозможен", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал, что состояние сотрудников полиции, раненных в перестрелке, улучшилось. Один из них переведен в палату, второму сделаны две операции.

В минувший понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из которых, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. На полицейских напал 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").