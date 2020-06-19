{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Открывшего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве не могут допросить из-за его состояния

Как сообщили в медицинских службах, несмотря на некоторую положительную динамику, состояние мужчины тяжелое

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи не могут допросить подозреваемого, открывшего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве по сотрудникам ДПС, из-за его тяжелого состояния. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

На эту тему
Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

"Несмотря на некоторую положительную динамику, его состояние тяжелое. В связи с этим допрос пока невозможен", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал, что состояние сотрудников полиции, раненных в перестрелке, улучшилось. Один из них переведен в палату, второму сделаны две операции.

В минувший понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из которых, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. На полицейских напал 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Теги
РоссияСтрельба на Ленинском проспекте в Москве
Пожар в ангаре в Перми ликвидировали
В результате возгорания погиб один человек
Читать полностью