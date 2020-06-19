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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Завершилось следствие по делу о стрельбе в воинской части в Забайкалье

По словам адвоката Равиля Тугушева, с 29 июня он и его подзащитный планируют приступить к ознакомлению с материалами дела
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© Артем Геодакян/ТАСC, архив

ТАСС, 19 июня. Следственный комитет завершил следственные действия по делу Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, где погибли восемь человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

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"Подписали протокол об окончании предварительного следствия. Ориентировочно к 29 июня следствие планирует начать ознакомление нас и нашего подзащитного с материалами уголовного дела", - сказал Тугушев.

Ранее в пятницу Читинский гарнизонный суд продлил арест Шамсутдинову до 25 сентября.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, так как двое из пострадавших в стрельбе выжили.

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РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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