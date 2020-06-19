Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми

ТАМБОВ, 19 июня. /ТАСС/. Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими. Об этом сообщили в пятницу в СК по региону.

"Сегодня тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту исчезновения 28-летней женщины и ее дочери. Женщина с ребенком ушла из дома еще 16 июня, и с тех пор об их местонахождении не было ничего известно. Накануне полиция и Следственный комитет начали широкомасштабные поиски женщины, в которых также принимали участие волонтеры отряда "Лиза Алерт" и добровольцы из числа местных жителей.