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Число погибших в результате ДТП в Нижегородской области увеличилось до пяти

Вечером 19 июня на дороге Нижний Новгород - Саратов водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111

ТАСС, 20 июня. Мужчина, пострадавший вечером в пятницу в результате ДТП с участием двух автомобилей в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, умер в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до пяти.

ДТП произошло около 22:00 мск 19 июня на дороге Нижний Новгород - Саратов. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. На месте аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ-2115, а также пассажиры из другого автомобиля - женщина и трехмесячный ребенок, водителя госпитализировали.

"В результате аварии скончался еще один ее участник - водитель ВАЗ-2111, мужчина 1991 года рождения", - отметили в пресс-службе, уточнив, что в автомобиле погибла семья.

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РоссияНижегородская область
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