В Воркуте возбудили уголовное дело в связи с двойным убийством в отделе полиции

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством начальника отделения по обслуживанию ОМВД по Воркуте и слесаря данного отделения. Задержан подозреваемый в убийстве - водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Воркуте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). По данным следствия, ночью 20 июня в гараже автохозяйства ФКУ "ЦХиСО (Центр хозяйственного и сервисного обеспечения) МВД по Республике Коми" ОМВД России по Воркуте обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по Воркуте и 49-летнего вольнонаемного слесаря организации с множественными телесными повреждениями в области головы", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении убийства задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД по Воркуте. Проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей.

По информации пресс-службы МВД по региону, убийство было совершено на бытовой почве. МВД по региону проводит проверку, в ходе которой будет принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве. Он будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законом.