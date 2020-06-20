В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

ТАСС, 20 июня. Двое детей, пропавших в октябре прошлого года в Башкирии, нашли мертвыми. Их тела извлекли из реки Уфы, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Осенью 2019 года следователи завели уголовное дело в связи с исчезновением 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями пяти и восьми лет.

"В результате поисковых мероприятий вечером 19 июня в реке Уфе на территории Калининского района города Уфы и утром 20 июня в реке Белой на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела двух неустановленных мальчиков. Проведенным опознанием их личность установлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года"

В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.

В конце октября 2019 года криминалисты центрального аппарата СК РФ поехали в Уфу для помощи в поиске пропавших, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Предварительно установлено, что мужчина и сыновья ушли из дома около 15:00 мск 26 октября, об их исчезновении сообщила супруга пропавшего главы семьи. Полиция гарантировала денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет найти семью.