{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью

Следователи и спасатели продолжают поиски отца детей, Артема Мазова, который пропал вместе с ними

ТАСС, 20 июня. Двое детей, пропавших в октябре прошлого года в Башкирии, нашли мертвыми. Их тела извлекли из реки Уфы, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Осенью 2019 года следователи завели уголовное дело в связи с исчезновением 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями пяти и восьми лет.

"В результате поисковых мероприятий вечером 19 июня в реке Уфе на территории Калининского района города Уфы и утром 20 июня в реке Белой на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела двух неустановленных мальчиков. Проведенным опознанием их личность установлена", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года"

В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.

В конце октября 2019 года криминалисты центрального аппарата СК РФ поехали в Уфу для помощи в поиске пропавших, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Предварительно установлено, что мужчина и сыновья ушли из дома около 15:00 мск 26 октября, об их исчезновении сообщила супруга пропавшего главы семьи. Полиция гарантировала денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет найти семью.

Теги
РоссияБашкортостан
В Воркуте возбудили уголовное дело в связи с двойным убийством в отделе полиции
Ночью 20 июня были обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по Воркуте и 49-летнего слесаря
Читать полностью