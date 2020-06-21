В Астраханской области нашли на дне реки тело пропавшего ребенка

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Добровольцы, участвовавшие в поисках пропавшего утром девятилетнего ребенка, извлекли его тело из ерика Красные Ярки в Астраханской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В ходе поисковых мероприятий при тралении дна ерика добровольцами обнаружено тело ребенка 2011 года рождения. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Причины смерти уточняются, добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ОМВД, спасатели и добровольцы искали пропавшего ребенка, вещи которого нашли на берегу ерика. В поисках участвовали 24 человека.